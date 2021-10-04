Кома или симуляция: подозреваемого в убийстве трех студенток допросить не удается

Допросить Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области, пока не удается.

Он физически здоров, но не реагирует на внешние раздражители, пишет Life. По словам медиков, у подозреваемого может быть «кома неизвестной этиологии». Однако следователи не исключают, что Лазарев может симулировать.

Опубликовано также видео преследования подозреваемого, который пытался скрыться.

Лазарев был судим за убийство директора бара «Апельсин» в 2012 году и еще раньше — за разбой, пишет «Росбалт».

29-летний Лазарев освободился из тюрьмы около полугода назад и стал сожительствовать с молодой женщиной и ее ребенком.

Тройное убийство

30 сентября в городе Гай Оренбургской области были убиты три студентки медицинского колледжа. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали квартиру на троих. Всем нанесли множественные раны кухонным ножом.

Изначально подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, однако парни связались со следствием и заявили, что находились в Уфе.

Определить настоящего убийцу помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые он выбросил. Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 30-летний Александр Лазарев.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования. Допросили более 100 свидетелей по делу.