Проблемы с кислородом. Что известно о массовой гибели пациентов в Северной Осетии

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Во время аварии в реанимации больницы скорой помощи находился 71 человек, 13 из которых на инвазивной вентиляции легких.

Причиной гибели 9 пациентов стала поломка кислородной системы.

«Фактически произошел порыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Прекратилась подача кислорода», — цитирует ТАСС врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло.