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Происшествия

Проблемы с кислородом. Что известно о массовой гибели пациентов в Северной Осетии

9 человек погибли в больнице Владикавказа. Произошло это из-за резрыва трубы с медицинским кислородом.

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.
1 Что известно о погибших

Среди скончавшихся пациентов — 8 женщин и 1 мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0
2 Подробности происшествия

Во время аварии в реанимации больницы скорой помощи находился 71 человек, 13 из которых на инвазивной вентиляции легких.

Причиной гибели 9 пациентов стала поломка кислородной системы.

«Фактически произошел порыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Прекратилась подача кислорода», — цитирует ТАСС врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.
3 Как сейчас в больнице обстоят дела с кислородом

Дыхательную смесь больным подают по резервной схеме, пишет Lenta.ru. Кроме того, региональные власти договорились с Минобороны о поставке кислорода из Моздока. Баллоны оттуда подвозят в учреждение.

По факту аварии следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.

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