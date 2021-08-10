Проблемы с кислородом. Что известно о массовой гибели пациентов в Северной Осетии

Среди скончавшихся пациентов — 8 женщин и 1 мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Во время аварии в реанимации больницы скорой помощи находился 71 человек, 13 из которых на инвазивной вентиляции легких.
Причиной гибели 9 пациентов стала поломка кислородной системы.
«Фактически произошел порыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Прекратилась подача кислорода», — цитирует ТАСС врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло.
Дыхательную смесь больным подают по резервной схеме, пишет Lenta.ru. Кроме того, региональные власти договорились с Минобороны о поставке кислорода из Моздока. Баллоны оттуда подвозят в учреждение.
По факту аварии следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.