Девять пациентов погибли из-за сбоя с кислородом в больнице Владикавказа

В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа вышла из строя кислородная система. Девять пациентов в возрасте от 47 до 85 лет скончались — они находились на инвазивной терапии с тяжелым поражением легких.

В главном корпусе больницы прорвало магистральную трубу, который находится под землей. Сразу после этого подачу кислорода организовали по резервной схеме.

Власти региона уже договорились с Минобороны о доставке двух тонн газа из Моздока в случае необходимости, пишет РИА Новости.

Cледственные органы начали проверку обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»), добавил ТАСС.

9 июня три человека погибли в результате пожара в реанимационном отделении рязанской больницы. Причиной возгорания называют воспламенение проводки из-за большой нагрузки аппаратов ИВЛ.