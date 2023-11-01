Конец света. Чего боялись люди в високосном 2012 году, и сбудется ли новое пророчество

В декабре 2012 года человечество охватила паника: по предсказанию племени майя 21 числа Земля должна была прекратить свое существование. О самом запоминающемся событии високосного года и о новом предостережении расскажет altapress.ru .

Что предсказали майя

Согласно календарю майя, современная эпоха началась 13 августа 3114 года до н. э. и завершилась 21 декабря 2012 года н. э.

В начале 1960-х годов на основании этого факта профессор-майянист Майкл Коу в шутку предположил, что в 2012 году произойдет конец света.

В начале XXI века это утверждение на полном серьезе раскрутили СМИ по всему земному шару.

Но позже выяснилось, что на 21 декабря 2012 года календарь майя не заканчивается. Это значит, что уже прошло несколько эпох, и та, которая начнется 22 декабря 2012 года, продлится до 3 мая 7138 года по григорианскому календарю.

"Час Земли". pixabay.com/

Реакция мира

Феномен активно обсуждался в обществе, ему посвящены сотни тысяч веб-страниц. Главным словом 2012 года стало слово «Апокалипсис».

Люди всерьез спрашивали, имеет ли им смысл убить себя, своих детей и домашних животных, не дожидаясь «конца света».

Зафиксирован по меньшей мере один случай суицида, связанный со страхом неизбежной гибели, а также несколько шуточных подобных сообщений.

По данным ученых, распространению депрессивных, фаталистических и панических настроений поспособствовал интернет, что выделяет феномен 2012 года на фоне подобных эпизодов в прошлом.

Отсылки к катастрофическим событиям, которые будто бы должны были произойти 21 декабря 2012 года, в огромном количестве встречаются в публицистике, эзотерических и художественных произведениях.

Появился новый жанр литературы и кино — постапокалиптика. Он посвящен гипотетическим катаклизмам.

В 2009 году вышли фильм «2012» о грядущем конце света согласно пророчествам майя.

Звездное небо. Космос. СС0

Новое пророчество

Сейчас в соцсетях активно распространяется предсказание о том, что конец света произойдет в 2036 году. Он, кстати, високосный. Как и будущий 2024.

Уточняют, что это произойдет из-за глобального изменения климата идет во всей Солнечной системе, которые связаны с астрономическими процессами и большой технологической нагрузкой на природу.

Из-за этого кора планеты начнет трескаться, а магма — выходить на поверхность.

При этом с вероятностью 99% разрыв коры произойдет в районе Марианской впадины, где она наиболее тонкая.