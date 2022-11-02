Контрабандные шубы и кожаные куртки нашли в алтайском магазине

Сотрудники Алтайской таможни изъяли около 70 шуб и кожаных курток из магазина в Горно-Алтайске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Незаконные товары обнаружили во время проверки внутреннего рынка.

В одном из торговых павильонов Горно-Алтайска обнаружили 48 нелегально ввезенных шуб из различных видов натурального меха и 20 мужских кожаных курток производства Китая, Турции и Пакистана.

У магазина не было документов о декларировании этих товаров и разрешения на их продажу. Шубы и куртки таможенники изъяли.

«В настоящее время проводится таможенная проверка, в ходе которой будет назначена оценочная экспертиза для установления стоимости изъятой продукции и принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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