Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка

Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которую изучил РБК.
Оказалось, что здание № 20 на ул. Международной площадью свыше 38 тыс. кв. м, принадлежащее «Крокус Интернэшнл» заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года. Этот договор действителен до 24 декабря 2032 года.
Ранее он уже перезаключался и объект попал в залог Газпромбанка в результате переуступки в декабре 2022 года.
Ранее сообщалось, что показали, как выглядит концертный зал «Крокуса» после разбора завалов.
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