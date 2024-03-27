Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка

Концертный зал «Крокус Сити Холл» в котором 22 марта был совершен теракт находится в залоге у Газпромбанка.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» после теракта

Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которую изучил РБК.

Оказалось, что здание № 20 на ул. Международной площадью свыше 38 тыс. кв. м, принадлежащее «Крокус Интернэшнл» заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года. Этот договор действителен до 24 декабря 2032 года.

Ранее он уже перезаключался и объект попал в залог Газпромбанка в результате переуступки в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что показали, как выглядит концертный зал «Крокуса» после разбора завалов.

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