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Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка

Концертный зал «Крокус Сити Холл» в котором 22 марта был совершен теракт находится в залоге у Газпромбанка.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» после теракта
Как выглядит «Крокус Сити Холл» после теракта
МЧС России

Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которую изучил РБК.

Оказалось, что здание № 20 на ул. Международной площадью свыше 38 тыс. кв. м, принадлежащее «Крокус Интернэшнл» заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года. Этот договор действителен до 24 декабря 2032 года.

Ранее он уже перезаключался и объект попал в залог Газпромбанка в результате переуступки в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что показали, как выглядит концертный зал «Крокуса» после разбора завалов.

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