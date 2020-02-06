Конверт с пугающей надписью «поставил на уши» почти все спецслужбы Новосибирска

После исследования «письма» региональный минздрав заявил, что конверт не содержал опасных бацилл и оказался просто пустым. Это подтвердили и в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Следственные органы ищут „шутника“, который устроил ложную тревогу практически для всех спецслужб и силовых структур Новосибирска», — добавили в министерстве.
Дело в том, что персонал больницы немедленно предпринял все меры, предписанные «Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов».
Тревожные сообщения поступили в МВД, Росгвардию, территориальный Центр медицины катастроф, ФСБ и Роспотребнадзор.
Силовики совместно со специалистами перекрыли доступ в больницу, заблокировали входы и ограничили перемещение людей.
Человека, контактировавшего с конвертом, временно изолировали. «Письмо» отправили на исследование.
В минздраве уточнили, что больница после проведения дезинфекции продолжила работать в обычном режиме.