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Происшествия

Конверт с пугающей надписью «поставил на уши» почти все спецслужбы Новосибирска

В Новосибирске в административном корпусе клинической больницы № 12 во вторник, 4 февраля, обнаружили конверт с надписью «Сибирская язва», сообщает РИА «Новости».

Письмо из Хогвартса.
Письмо из Хогвартса.
открытые источники в интернете

После исследования «письма» региональный минздрав заявил, что конверт не содержал опасных бацилл и оказался просто пустым. Это подтвердили и в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Следственные органы ищут „шутника“, который устроил ложную тревогу практически для всех спецслужб и силовых структур Новосибирска», — добавили в министерстве.

Дело в том, что персонал больницы немедленно предпринял все меры, предписанные «Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов».

Тревожные сообщения поступили в МВД, Росгвардию, территориальный Центр медицины катастроф, ФСБ и Роспотребнадзор.

Силовики совместно со специалистами перекрыли доступ в больницу, заблокировали входы и ограничили перемещение людей.

Человека, контактировавшего с конвертом, временно изолировали. «Письмо» отправили на исследование.

В минздраве уточнили, что больница после проведения дезинфекции продолжила работать в обычном режиме.

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