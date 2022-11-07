Копать себе могилу заставили неизвестные режиссера «Елок-5» недалеко от шалаша Ленина

Продюсер ехал по направлению в музей «Шалаш имени Ленина» в Сестрорецке.
Когда припарковался на обочине, к нему подсели двое мужчин в балаклавах и угрожали пистолетом.
Заставили ехать в нужном им направлении. Через несколько километров приказали остановиться и повели в лес, дали в руки лопату и заставили копать себе ямую.
Мужчине удалось вырваться и сбежать. Он вызвал полицию, пишет Газета.Ru. Однако после нескольких часов работы оперативников продюсер решил не писать заявление, сказал, что разберется сам.
Неизвестные «попутчики в балаклавах» не выдвигали никаких требований.
Творчество
Архипов известен работой над проектами «Позывной «Барон», «Мажор-2», «Елки 5», «Шифр».
Ранее кладоискателя заживо похоронили в выкопанной им могиле кузнец и жена.