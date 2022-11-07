7 ноября
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Происшествия

Копать себе могилу заставили неизвестные режиссера «Елок-5» недалеко от шалаша Ленина

Режиссера и продюсера Ивана Архипова похитили неизвестные под Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал SHOT.

Лопата.
Лопата.
CC0

Продюсер ехал по направлению в музей «Шалаш имени Ленина» в Сестрорецке.

Когда припарковался на обочине, к нему подсели двое мужчин в балаклавах и угрожали пистолетом.

Заставили ехать в нужном им направлении. Через несколько километров приказали остановиться и повели в лес, дали в руки лопату и заставили копать себе ямую.

Мужчине удалось вырваться и сбежать. Он вызвал полицию, пишет Газета.Ru. Однако после нескольких часов работы оперативников продюсер решил не писать заявление, сказал, что разберется сам.

Неизвестные «попутчики в балаклавах» не выдвигали никаких требований.

Творчество

Архипов известен работой над проектами «Позывной «Барон», «Мажор-2», «Елки 5», «Шифр».

Ранее кладоискателя заживо похоронили в выкопанной им могиле кузнец и жена.

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