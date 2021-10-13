Корова помогла задержать гаишникам пьяного сибирского байкера

В городе Иланский Красноярского края сотрудники ГИБДД заметили мопед, водитель которого был без шлема.

Заметив патрульную машину, он увеличил скорость, однако вскоре погоня завершилась — мопедист столкнулся с коровой.

Никто не пострадал, пишет Газета.Ru.

За рулем мопеда находился 32-летний местный житель с признаками опьянения и без водительского удостоверения. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян.

На мопедиста составили протоколы за езду без прав и мотошлема, а также в нетрезвом состоянии. Его мопед отправили на спецстоянку.

Суд назначил нарушителю арест на 12 суток.

Ранее в Иркутской области задержали мужчину и его 13-летнего сына, который ночью вез пьяного отца из магазина.