13 октября
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Происшествия

Корова помогла задержать гаишникам пьяного сибирского байкера

В городе Иланский Красноярского края сотрудники ГИБДД заметили мопед, водитель которого был без шлема.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Заметив патрульную машину, он увеличил скорость, однако вскоре погоня завершилась — мопедист столкнулся с коровой.

Никто не пострадал, пишет Газета.Ru.

За рулем мопеда находился 32-летний местный житель с признаками опьянения и без водительского удостоверения. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян.

На мопедиста составили протоколы за езду без прав и мотошлема, а также в нетрезвом состоянии. Его мопед отправили на спецстоянку.

Суд назначил нарушителю арест на 12 суток.

Ранее в Иркутской области задержали мужчину и его 13-летнего сына, который ночью вез пьяного отца из магазина.

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