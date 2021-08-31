Ребенок на иномарке вез домой пьяного отца в Сибири

В Иркутской области задержали мужчину и его 13-летнего сына, который ночью вез пьяного отца из магазина, сообщает региональное МВД.

В Тулуне инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль Toyota.

«За рулем иномарки оказался 13-летний подросток, который по поручению отца двигался из магазина домой», — рассказали в ведомстве.

Отец ребенка находился на пассажирском сидении — не мог управлять автомобилем из-за алкогольного опьянения.

«Выпивал алкогольные напитки, посадил сына за руль. От магазина ехали домой… там остановились, запрыгнули и поехали», — рассказал мужчина.

Мальчик отметил, что сам научился ездить на автомобиле, при этом за руль садится редко.

Владельцу машины грозит штраф — 30 тыс. рублей. В комиссию по делам несовершеннолетних сообщили о ненадлежащем исполнении отцом обязанностей по воспитанию.

Ранее в Иркутске лишенный прав водитель сбил девочку и попросил 13-летнего сына отогнать машину с места ДТП.