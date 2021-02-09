Лишенный прав сибиряк сбил девочку и попросил 13-летнего сына отогнать машину с места ДТП

В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах не совсем обычного ДТП, в котором пострадала школьница, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел 8 февраля. Виновником стал 37-летний мужчина, лишенный водительских прав.

«Управляя автомобилем Nissan Cefiro допустил наезд на восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ведомстве.

После произошло то самое «не совсем обычное» — мужчина посадил за руль 13-летнего сына, чтобы тот отогнал машину к своему дому, а сам остался на месте ДТП.

«Машина притормаживала, я объезжал ее и на пешеходном переходе не увидел… Не больше сорока ехал. За поворотом остановился. А машина уехала сразу, я друга попросил», — объяснил иркутянин причины наезда, назвав сына «другом».

В МВД отметили, что в ходе оформления ДТП «у водителя имелись признаки опьянения», однако от прохождения освидетельствования он отказался.

Девочка получила ушибы и ссадины лица. В отношении мужчины составили семь административных протоколов, решают вопрос об уголовной ответственности.

Ранее в Иркутске «пьяный папа» с четырехлетней девочкой уходил от полицейской погони и устроил массовое ДТП на перекрестке.