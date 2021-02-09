Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Лишенный прав сибиряк сбил девочку и попросил 13-летнего сына отогнать машину с места ДТП

В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах не совсем обычного ДТП, в котором пострадала школьница, сообщает региональное МВД.

Лишенный прав водитель сбил ребенка. Иркутск.
Лишенный прав водитель сбил ребенка. Иркутск.
кадр из видео.

Инцидент произошел 8 февраля. Виновником стал 37-летний мужчина, лишенный водительских прав.

«Управляя автомобилем Nissan Cefiro допустил наезд на восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ведомстве.

После произошло то самое «не совсем обычное» — мужчина посадил за руль 13-летнего сына, чтобы тот отогнал машину к своему дому, а сам остался на месте ДТП.

«Машина притормаживала, я объезжал ее и на пешеходном переходе не увидел… Не больше сорока ехал. За поворотом остановился. А машина уехала сразу, я друга попросил», — объяснил иркутянин причины наезда, назвав сына «другом».

В МВД отметили, что в ходе оформления ДТП «у водителя имелись признаки опьянения», однако от прохождения освидетельствования он отказался.

Девочка получила ушибы и ссадины лица. В отношении мужчины составили семь административных протоколов, решают вопрос об уголовной ответственности.

Ранее в Иркутске «пьяный папа» с четырехлетней девочкой уходил от полицейской погони и устроил массовое ДТП на перекрестке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость