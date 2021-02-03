«Пьяный папа» уходил от погони и устроил ДТП, в котором пострадала его четырехлетняя девочка

В Иркутске маленькая девочка пострадала в массовом ДТП, которое устроил ее отец, когда по встречной полосе пытался уйти от преследования полицией, сообщает региональное МВД.

За рулем внедорожника SsangYong находился 26-летний мужчина. Четырехлетняя девочка сидела на заднем сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности.

Автомобиль ехал по встречной полосе, чем привлек сотрудников ГИБДД.

«На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться он не реагировал», — рассказали в ведомстве.

Пытаясь скрыться, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где врезался в машину Honda, которая от удара отлетела на автомобиль Peugeot.

Девочку доставили в больницу. Медпомощь потребовалась также пассажирке японского седана. Как уточняет «КП-Иркутск», виновник не пострадал — «на отце ни царапины».



Молодой человек имел все признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался.

«Да, употреблял. Не знаю количество особо», — ответил водитель на вопрос полицейского, выпивал ли алкогольные напитки.

Нарушителя задержали. Примечательно, что за управление транспортом в нетрезвом виде, будучи уже лишенным прав, в октябре 2018 года его привлекали к уголовной ответственности.

В отношении водителя составили восемь протоколов об административных правонарушениях. Ему предстоит оплатить штрафы на сумму свыше 70 тыс. рублей.

Автомобиль поместили на стоянку. По факту ДТП возбудили административное расследование, по окончании которого примут правовое решение.

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