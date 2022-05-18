18 мая
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Происшествия

Коровы напали на пенсионерку и пытались забодать двух ее внучек

В городе Мыски Кемеровской области во дворе многоквартирного жилого дома разгуливающие без присмотра коровы атаковали пожилую женщину и ее внучек, одна из девочек была госпитализирована, сообщается в паблике «Инцидент Кузбасс».

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Что стало причиной внезапной атаки животных, неизвестно.

Но три коровы пытались затоптать лежащую на земле женщину, бодали девочку-подростка и четырехлетнюю сестру.

На помощь пострадавшим пришли соседи, они же вызвали полицию и скорую помощь, пишет Газета.Ru.

«Все коровы, замеченные на общественных территориях, будут находиться в специально отведенном месте. Хозяева смогут их вернуть, только оплатив штрафы», — заявил глава города Евгений Тимофеев.

Хозяйка коров установлена, ей грозит административный штраф.

Пострадавшие от нападения животных получили ушибы и легкие травмы, четырехлетняя девочка была доставлена в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Алтайском крае ребенка атаковала корова, дело дошло до суда.

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