Коровы напали на пенсионерку и пытались забодать двух ее внучек

В городе Мыски Кемеровской области во дворе многоквартирного жилого дома разгуливающие без присмотра коровы атаковали пожилую женщину и ее внучек, одна из девочек была госпитализирована, сообщается в паблике « Инцидент Кузбасс ».

Что стало причиной внезапной атаки животных, неизвестно.

Но три коровы пытались затоптать лежащую на земле женщину, бодали девочку-подростка и четырехлетнюю сестру.

На помощь пострадавшим пришли соседи, они же вызвали полицию и скорую помощь, пишет Газета.Ru.

«Все коровы, замеченные на общественных территориях, будут находиться в специально отведенном месте. Хозяева смогут их вернуть, только оплатив штрафы», — заявил глава города Евгений Тимофеев.

Хозяйка коров установлена, ей грозит административный штраф.

Пострадавшие от нападения животных получили ушибы и легкие травмы, четырехлетняя девочка была доставлена в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Алтайском крае ребенка атаковала корова, дело дошло до суда.