Коровы напали на пенсионерку и пытались забодать двух ее внучек

Что стало причиной внезапной атаки животных, неизвестно.
Но три коровы пытались затоптать лежащую на земле женщину, бодали девочку-подростка и четырехлетнюю сестру.
На помощь пострадавшим пришли соседи, они же вызвали полицию и скорую помощь, пишет Газета.Ru.
«Все коровы, замеченные на общественных территориях, будут находиться в специально отведенном месте. Хозяева смогут их вернуть, только оплатив штрафы», — заявил глава города Евгений Тимофеев.
Хозяйка коров установлена, ей грозит административный штраф.
Пострадавшие от нападения животных получили ушибы и легкие травмы, четырехлетняя девочка была доставлена в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее в Алтайском крае ребенка атаковала корова, дело дошло до суда.