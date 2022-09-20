Корову сбила легковушка на алтайской трассе

ДТП случилось утром около 6:30. Водитель Nissan Bluebird не справился с управлением и наехал на корову. После этого автомобиля съехал с дороги и опрокинулся.
В результате аварии пассажир получил ушибы. Корова погибла.
Ранее в Барнауле сбили мопса.
Утром 20 сентября на автодороге К-03 в районе 67-го километра сбили корову. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».
ДТП случилось утром около 6:30. Водитель Nissan Bluebird не справился с управлением и наехал на корову. После этого автомобиля съехал с дороги и опрокинулся.
В результате аварии пассажир получил ушибы. Корова погибла.
Ранее в Барнауле сбили мопса.
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