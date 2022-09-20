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Происшествия

Корову сбила легковушка на алтайской трассе

Утром 20 сентября на автодороге К-03 в районе 67-го километра сбили корову. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

На Алтае сбили корову.
На Алтае сбили корову.
"Инцидент Рубцовск".

ДТП случилось утром около 6:30. Водитель Nissan Bluebird не справился с управлением и наехал на корову. После этого автомобиля съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии пассажир получил ушибы. Корова погибла.

Ранее в Барнауле сбили мопса.

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