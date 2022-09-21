21 сентября
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Происшествия

Коррида по-алтайски. Как на жителя края напал бык и сколько это стоило его хозяину

Летом 2021 года в Прокуратуру Алтайского края обратился 46-летний гражданин Ч. Он рассказал, что в собственном дворе на него набросился бык — любимец соседей. Рассказываем, что после инцидента стало со зверем и во сколько обошлась «встреча» его хозяину.

Быки.
Быки.
altapress.ru.

В июле 2021 года житель одного из сел Алтайского края по фамилии Ч. как обычно вел своих коров из подворья в стадо. Рядом соседка, сестра будущего ответчика, выгуливала быка. На тот момент ему было полтора года. «Малыш» весил около 300 кг.

Внезапно зверь набросился на гражданина Ч. Ударил рогами в грудь и повалил. Затем стал бить передними копытами и таскал по земле.

Среди травм были перелом берцовой кости и вывих плечевой. В больницу пострадавшего вез хозяин быка по фамилии Я. Три месяца Ч. проходил лечение. В том числе, покупал лекарства и перевязочные материалы за свои деньги.

Быки.
Быки.
altapress.ru.

Восстановившись, гражданин обратился в суд, посчитав, что бык может принести вред кому-то еще.

Истец хотел взыскать с владельца животного моральную компенсацию в размере 300 тыс. рублей. Суд первой инстанции удовлетворил требование частично, установив выплату в 50 тыс. рублей.

Однако районный прокурор, который вел дело, не согласился с решением и вступился за пострадавшего мужчину. По итогам апелляции сумму удалось увеличить до 120 тыс. рублей. Плюс судебные расходы — 792 рубля.

Начальник гражданско-судебного отдела Прокуратуры Алтайского края Татьяна Сивидова-Абкарян добавляет, что изначально гражданин Ч. хотел взыскать с ответчика также компенсацию за препараты — 25 тыс. рублей.

Быки.
Быки.
altapress.ru.

Однако суд посчитал это необоснованным, поскольку мужчина проходил лечение в государственной больнице.

По словам Сивидовой-Абкарян, содержание в том числе крупного рогатого скота в домашних условиях считается потенциально опасным. Таким образом, хозяин несет ответственность даже без вины.

По данным правоохранителей, владелец быка умысла не имел и за животным недосмотрел по ошибке. Ответчик Я. Полностью признал свою вину.

Что касается быка, его дальнейшая судьба неизвестна.

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