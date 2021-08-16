На Алтае объявили поиски без вести пропавшего мужчины

Приметы
- рост 186 см,
- телосложение нормальное,
- глаза серо-зеленые,
- волосы русые.
Был одет
- спортивный зеленый костюм;
- зеленые ботинки.
Алексей Ерофеев.
vk.com/la_altay
Ранее исчезнувшая по дороге в Омск семья обнаружилась после недельных поисков.
Волонтеры барнаульского отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 46-летнего жителя Горно-Алтайска Алексея Ерофеева. О его местонахождении ничего не известно уже более двух недель, с 29 июля.
Ранее исчезнувшая по дороге в Омск семья обнаружилась после недельных поисков.
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