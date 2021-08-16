16 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае объявили поиски без вести пропавшего мужчины

Волонтеры барнаульского отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 46-летнего жителя Горно-Алтайска Алексея Ерофеева. О его местонахождении ничего не известно уже более двух недель, с 29 июля.

Закат в Горно-Алтайске.
Закат в Горно-Алтайске.
Арбын Черноев, vk.com/club19003088

Приметы

  • рост 186 см,
  • телосложение нормальное,
  • глаза серо-зеленые,
  • волосы русые.

Был одет

  • спортивный зеленый костюм;
  • зеленые ботинки.
Алексей Ерофеев.
Алексей Ерофеев.
vk.com/la_altay

Ранее исчезнувшая по дороге в Омск семья обнаружилась после недельных поисков.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость