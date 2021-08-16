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Жизнь

Исчезнувшая по дороге в Омск семья обнаружилась после недельных поисков

Пропавшая по дороге в Омск пара новосибирцев заявила, что у них не было технической возможности выйти на связь с близкими, сообщает NGS.RU.

Строительство трассы до НСО.
Строительство трассы до НСО.
altdor.ru

5 августа семья на автомобиле Chevrolet Niva поехала в Омск.

6 августа женщина позвонила брату и сообщила, что подъезжает к городу.

Больше семья на связь не выходила — телефоны пропали из сети. Розыском пропавших занялась полиция.

Накануне в новосибирском МВД сообщили, что исчезнувших обнаружили и сейчас они находятся дома.

«Семья вернулась домой, жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам разыскиваемых, у них сломалась машина и сели телефоны», — пояснили в ведомстве.

Теперь полиция разбирается в причинах исчезновения семейной пары.

Ранее пропавшего контрактника из Барнаула нашли в военной части под Воронежем — он потерялся на две недели.

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