Исчезнувшая по дороге в Омск семья обнаружилась после недельных поисков

5 августа семья на автомобиле Chevrolet Niva поехала в Омск.
6 августа женщина позвонила брату и сообщила, что подъезжает к городу.
Больше семья на связь не выходила — телефоны пропали из сети. Розыском пропавших занялась полиция.
Накануне в новосибирском МВД сообщили, что исчезнувших обнаружили и сейчас они находятся дома.
«Семья вернулась домой, жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам разыскиваемых, у них сломалась машина и сели телефоны», — пояснили в ведомстве.
Теперь полиция разбирается в причинах исчезновения семейной пары.
Ранее пропавшего контрактника из Барнаула нашли в военной части под Воронежем — он потерялся на две недели.