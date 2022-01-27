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Происшествия

Кости в печи нашли в доме, где жила пропавшая двухлетняя девочка. Мать и сожителя задержали

В Новгородской области в рамках расследования уголовного дела по факту исчезновения ребенка задержали мать и сожителя, сообщает региональный СК.

Кости нашли в печи в доме, где жила пропавшая девочка.
Кости нашли в печи в доме, где жила пропавшая девочка.
кадр из видео.

25 января поступило сообщение об исчезновении девочки 2020 года рождения в Холме.

«В рамках осмотра места происшествия следователями СК в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, назначена экспертиза. Мать и ее сожитель в настоящее время задержаны», — рассказали в ведомстве.

Мать ребенка заявила, что сначала она пыталась найти девочку своими силами, а после обратилась в полицию.

На встрече со следователями женщина и ее сожитель начали нервничать и путаться в показаниях.

В СК возбудили уголовное дело по признакам убийства малолетнего. Следователи проверяют все версии произошедшего, выясняют условия жизни ребенка в семье.

Кстати, ранее семерых детей из семьи отправили в приют, а мать поставили на учет — женщина перед Новым годом уехала в Москву и оставила детей одних на несколько дней.

Ранее на Алтае арестовали мать и сожителя, которые избивали троих детей и выгоняли на мороз.

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