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Жизнь

На Алтае арестовали мать и сожителя, которые избивали троих детей и выгоняли на мороз

В Алтайском крае заключили под стражу мать и ее сожителя, которые издевались над тремя малолетними детьми, сообщает региональный СК.

Арестовали мать, выгнавшую ребенка на мороз в Алтайском крае.
Арестовали мать, выгнавшую ребенка на мороз в Алтайском крае.
altai-krai.sledcom.ru.

Напомним, резонансная история произошла в селе Селезнево, где пятилетнего мальчика без одежды и обуви выгнали на мороз.

Накануне задержали мать ребенка и ее сожителя. Как выяснилось, они систематически истязали троих детей: мальчика и двух его братьев, которым 1,5 и 6 лет.

«По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.


Мать ребенка обвинили по трем статьям: «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию», «причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Мужчине тоже предъявили обвинение по факту издевательств над детьми.

«Женщина не обеспечивала мальчиков питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения, злоупотребляла алкоголем», — уточнили в СК.

Кроме того, мать истязала детей, а также позволяла издеваться над мальчиками сожителю, который «систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия».

21 января 2022 года, когда мужчина выгнал ребенка на мороз без одежды и обуви, на место приехал участковый, на которого набросилась мать детей и прокусила ему кисть руки. После она укусила инспектора ПДН.

Ранее возбудили дело против должностных лиц, которые знали про избиения выгнанного на мороз мальчика.

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