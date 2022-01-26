На Алтае арестовали мать и сожителя, которые избивали троих детей и выгоняли на мороз

Напомним, резонансная история произошла в селе Селезнево, где пятилетнего мальчика без одежды и обуви выгнали на мороз.
Накануне задержали мать ребенка и ее сожителя. Как выяснилось, они систематически истязали троих детей: мальчика и двух его братьев, которым 1,5 и 6 лет.
«По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.
Мать ребенка обвинили по трем статьям: «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию», «причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев» и «применение насилия в отношении представителя власти».
Мужчине тоже предъявили обвинение по факту издевательств над детьми.
«Женщина не обеспечивала мальчиков питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения, злоупотребляла алкоголем», — уточнили в СК.
Кроме того, мать истязала детей, а также позволяла издеваться над мальчиками сожителю, который «систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия».
21 января 2022 года, когда мужчина выгнал ребенка на мороз без одежды и обуви, на место приехал участковый, на которого набросилась мать детей и прокусила ему кисть руки. После она укусила инспектора ПДН.
Ранее возбудили дело против должностных лиц, которые знали про избиения выгнанного на мороз мальчика.