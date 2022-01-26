На Алтае возбудили дело против чиновников, знавших про избиения выгнанного на мороз мальчика

Напомним, резонансная история произошла в селе Селезнево, где пятилетнего мальчика без одежды и обуви выгнали на мороз.

Накануне задержали родителей ребенка. Как выяснилось, они систематически истязали трех детей: мальчика и двух его братьев, которым 1,5 и 6 лет.

В СК подчеркнули, что семья состоит на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Мать и сожителя привлекали к административной и уголовной ответственности.

«Должностные лица органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних — ПДН и КДН по Шелаболихинскому району, будучи наделенные полномочиями по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, достоверно располагая сведениями о социально опасном положении трех мальчиков, не приняли в полном объеме профилактических мер, направленных на предотвращение фактов жесткого обращения», — рассказали в ведомстве.

Также отметили, что должностным лицам было известно о неоднократном причинении детям физических и психических страданий.

По данным СК, детей систематически избивали мать и сожитель, однако «не было принято действенных мер по изъятию мальчиков из семьи».

Ранее в другом селе на Алтае четверых детей «держали в рабстве»: их били, а они работали и воровали хлеб.