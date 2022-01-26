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Жизнь

На Алтае возбудили дело против чиновников, знавших про избиения выгнанного на мороз мальчика

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей нарушение прав малолетних детей, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Напомним, резонансная история произошла в селе Селезнево, где пятилетнего мальчика без одежды и обуви выгнали на мороз.

Накануне задержали родителей ребенка. Как выяснилось, они систематически истязали трех детей: мальчика и двух его братьев, которым 1,5 и 6 лет.

В СК подчеркнули, что семья состоит на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Мать и сожителя привлекали к административной и уголовной ответственности.

«Должностные лица органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних — ПДН и КДН по Шелаболихинскому району, будучи наделенные полномочиями по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, достоверно располагая сведениями о социально опасном положении трех мальчиков, не приняли в полном объеме профилактических мер, направленных на предотвращение фактов жесткого обращения», — рассказали в ведомстве.

Также отметили, что должностным лицам было известно о неоднократном причинении детям физических и психических страданий.

По данным СК, детей систематически избивали мать и сожитель, однако «не было принято действенных мер по изъятию мальчиков из семьи».

Ранее в другом селе на Алтае четверых детей «держали в рабстве»: их били, а они работали и воровали хлеб.

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