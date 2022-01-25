Задержали родителей, которые выгнали ребенка на мороз в алтайском селе

31-летнюю мать и ее 34-летнего сожителя из села Селезнево в Алтайском крае задержали и подозревают в преступления по двум уголовным статьям.

Следствие установило, что резонансная история с 5-летним мальчиком, которого без одежды и обуви выставили на мороз, была не единственной. Мать и ее возлюбленный систематически истязали и двух других братьев 1,5 и 6 лет.

Семья состоит на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности.

Мальчиков, как сообщалось, забрали из семьи. Они находятся на лечении в больнице, жизни и здоровью угрозы нет.

Родителей задержали и в ближайшее время определят меру пресечения.

«Следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе допрашиваются очевидцы, лица из числа близкого окружения несовершеннолетних, а также представители контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ведомстве.

Дела завели по ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних).