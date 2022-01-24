Родители выгнали из дома. На Алтае завели уголовное дело после видео с голым на морозе ребенком

Следователи выяснили подробности истории семьи из села Селезнево Шелаболихинского района. Подтвердилось, что родители действительно сами выгнали сына голого на снег.

21 января родители 5-летнего мальчика выгнали его из дома без одежды и обуви из-за того, что были недовольны поведением сына.

Ребенок провел на улице продолжительное время, говорится в сообщении СУ СКР.

Мальчика и двоих его братьев забрали из семьи. Проводятся следственные действия по уголовному делу (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

«Кроме того, зарегистрирована процессуальная проверка в отношении органов системы профилактики, в ходе которой предстоит дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности», — добавили в ведомстве.

Внимание на произошедшее обратил и председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ситуации.

О происходящем в семье стало известно после того, как местная жительница услышала плач ребенка и заглянула за ограду. Женщина в доказательство сняла видео, которое затем опубликовали в соцсетях.