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Происшествия

Родители выгнали из дома. На Алтае завели уголовное дело после видео с голым на морозе ребенком

Следователи выяснили подробности истории семьи из села Селезнево Шелаболихинского района. Подтвердилось, что родители действительно сами выгнали сына голого на снег.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

21 января родители 5-летнего мальчика выгнали его из дома без одежды и обуви из-за того, что были недовольны поведением сына.

Ребенок провел на улице продолжительное время, говорится в сообщении СУ СКР.

Мальчика и двоих его братьев забрали из семьи. Проводятся следственные действия по уголовному делу (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

«Кроме того, зарегистрирована процессуальная проверка в отношении органов системы профилактики, в ходе которой предстоит дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности», — добавили в ведомстве.

Внимание на произошедшее обратил и председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ситуации.

О происходящем в семье стало известно после того, как местная жительница услышала плач ребенка и заглянула за ограду. Женщина в доказательство сняла видео, которое затем опубликовали в соцсетях.

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