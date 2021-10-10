10 октября 6°C
﻿
Жизнь

Четверых детей «держали в рабстве под опекой» на Алтае: их били, а они работали и воровали хлеб

В паблике «Барнаул 22» рассказали произошедшую в Крутихинском районе историю про насилие над детьми, которую сейчас якобы пытаются замять.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

Жительница Алтайского края анонимно сообщила, что дети находились под опекой в деревне Заковряшино. Четыре мальчика — два брата (5 и 6 классы) и два брата (6 и 8 классы).

«Дети жили в семье как бесплатная рабочая сила и постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам. Дети неоднократно жаловались учителям на такое отношение, учителя звонили матери, она в ответ говорила, что все хорошо, дети врут, они особенные. Постоянно были голодные, начали воровать хлеб в столовой, на это было дано распоряжение директора накладывать им порции побольше», — рассказала женщина.

По ее словам, летом один из мальчиков с 6 утра и до поздней ночи пас овец, пока другие дети весь день трудились в огороде, управлялись с домашним хозяйством и выполняли другую работу.

«Детей кормили пайками. Например, при работе пастухом пайка мальчика составляла кусочек хлеба, один огурец, один помидор и все. Это за день работы в поле, в любую погоду» — отметила жительница края.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По словам женщины, в свободное время детей за ограду не выпускали, с кем-либо разговаривать не разрешали, за любую провинность били.

«2 октября избили за то, что они неправильно управились. Дети не выдержали всего этого и смогли убежать из дома. Полицию в этот день вызвали не опекуны, а посторонние люди, которые увидели избитых детей и просто ужаснулись, в каком они состоянии. Во время опроса дети рассказывали страшные вещи о своем проживании в этой семье. Кстати, экспертиза подтвердила, что у детей побои и они истощены», — отметила женщина.

Она рассказала, что детей ночью увезли в детскую больницу и на следующий день отправили в Романовский детский дом.

«Сейчас, по моим данным, дело всячески пытаются замять и не дать ему ход. Почему до беззащитных детей никому нет дела? Прежде всего тревогу должны были забить учителя и психолог, который является классным руководителем у одного из детей. Боимся, что детей вернут назад и дети будут подвергаться еще большим издевательствам», — добавила жительница края.

Ранее в Камне-на-Оби троих детей изъяли из семьи опекунов-извергов — за трудовое рабство, побои и унижения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость