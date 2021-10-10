Четверых детей «держали в рабстве под опекой» на Алтае: их били, а они работали и воровали хлеб

В паблике « Барнаул 22 » рассказали произошедшую в Крутихинском районе историю про насилие над детьми, которую сейчас якобы пытаются замять.

Жительница Алтайского края анонимно сообщила, что дети находились под опекой в деревне Заковряшино. Четыре мальчика — два брата (5 и 6 классы) и два брата (6 и 8 классы).

«Дети жили в семье как бесплатная рабочая сила и постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам. Дети неоднократно жаловались учителям на такое отношение, учителя звонили матери, она в ответ говорила, что все хорошо, дети врут, они особенные. Постоянно были голодные, начали воровать хлеб в столовой, на это было дано распоряжение директора накладывать им порции побольше», — рассказала женщина.

По ее словам, летом один из мальчиков с 6 утра и до поздней ночи пас овец, пока другие дети весь день трудились в огороде, управлялись с домашним хозяйством и выполняли другую работу.

«Детей кормили пайками. Например, при работе пастухом пайка мальчика составляла кусочек хлеба, один огурец, один помидор и все. Это за день работы в поле, в любую погоду» — отметила жительница края.

Насилие над детьми. Открытые источники в Интернете ( СС0)

По словам женщины, в свободное время детей за ограду не выпускали, с кем-либо разговаривать не разрешали, за любую провинность били.

«2 октября избили за то, что они неправильно управились. Дети не выдержали всего этого и смогли убежать из дома. Полицию в этот день вызвали не опекуны, а посторонние люди, которые увидели избитых детей и просто ужаснулись, в каком они состоянии. Во время опроса дети рассказывали страшные вещи о своем проживании в этой семье. Кстати, экспертиза подтвердила, что у детей побои и они истощены», — отметила женщина.

Она рассказала, что детей ночью увезли в детскую больницу и на следующий день отправили в Романовский детский дом.

«Сейчас, по моим данным, дело всячески пытаются замять и не дать ему ход. Почему до беззащитных детей никому нет дела? Прежде всего тревогу должны были забить учителя и психолог, который является классным руководителем у одного из детей. Боимся, что детей вернут назад и дети будут подвергаться еще большим издевательствам», — добавила жительница края.

Ранее в Камне-на-Оби троих детей изъяли из семьи опекунов-извергов — за трудовое рабство, побои и унижения.