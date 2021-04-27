Трудовое рабство, побои и унижения. В Камне троих детей изъяли из семьи опекунов-извергов

В Камне-на-Обид двух мальчиков 14 и 12 лет и девочку 10 лет изъяли из приемной семьи из-за систематических избиений и унижений, пишут « Каменские известия ».

С конца 2020 года один из подростков стал бродяжничать, гулял по городу и не хотел возвращаться домой. Приемная мама ограничивалась только вызовом полиции — друзей подростка она не знала, сама разыскивать его не стремилась.

В разговоре с полицейскими ребенок замыкался, о причинах своих побегов не говорил, но однажды не выдержал.

Мальчик рассказал как опекуны издевались над ним и младшими ребятами. Все лето, несмотря на погоду, дети занимались выпасом скота, пололи и поливали огород, наводили уборку дома и делали много другой домашней работы, а общения со сверстниками, свободного времени и каких-то других занятий у них не было.

В школе у ребят нет близких друзей, они ведут замкнутый образ жизни, малообщительны и боязливы, говорят в полиции.

Не обходилось дома и без избиений. Летом 2020 года один из детей занимался домашними делами. У опекунши возникли претензии к ребенку. Она взяла ведро и ударил им по голове. Ведро сломалось.

Ведро , таз. СС0

Дети поясняли, что неоднократно получали травмы, на теле образовались шрамы.

Удалось узнать, что у этой же женщины под опекой в 2016 году находилась маленькая девочка, которая также подвергалась домашнему насилию. Она смогла рассказать все родственнице.

Было разбирательство и уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), но из-за декриминализации статьи дело было прекращено.

Спустя время под опеку женщине дали еще двоих детей.

Сейчас все собранные материалы передали в следственный комитет. Опекунам грозит уголовное дело по ст. 117 УК РФ УК РФ «Истязание».

«Хочется отметить, что данный опекун фигурировал в прошлогодней ситуации, касающейся буллинга несовершеннолетних. Но, в итоге, сам оказался причастен к похожим, а может, и более страшным действиям в отношении детей», — сообщили в МО МВД России «Каменский».

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Каменского района.