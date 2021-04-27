27 апреля 12°C
﻿
Происшествия

Трудовое рабство, побои и унижения. В Камне троих детей изъяли из семьи опекунов-извергов

В Камне-на-Обид двух мальчиков 14 и 12 лет и девочку 10 лет изъяли из приемной семьи из-за систематических избиений и унижений, пишут «Каменские известия».

Полиция на месте избиения 13-летнего мальчика в Камне-на-Оби.
Полиция на месте избиения 13-летнего мальчика в Камне-на-Оби.
https://izvestiy-kamen.ru/

С конца 2020 года один из подростков стал бродяжничать, гулял по городу и не хотел возвращаться домой. Приемная мама ограничивалась только вызовом полиции — друзей подростка она не знала, сама разыскивать его не стремилась.

В разговоре с полицейскими ребенок замыкался, о причинах своих побегов не говорил, но однажды не выдержал.

Мальчик рассказал как опекуны издевались над ним и младшими ребятами. Все лето, несмотря на погоду, дети занимались выпасом скота, пололи и поливали огород, наводили уборку дома и делали много другой домашней работы, а общения со сверстниками, свободного времени и каких-то других занятий у них не было.

В школе у ребят нет близких друзей, они ведут замкнутый образ жизни, малообщительны и боязливы, говорят в полиции.

Не обходилось дома и без избиений. Летом 2020 года один из детей занимался домашними делами. У опекунши возникли претензии к ребенку. Она взяла ведро и ударил им по голове. Ведро сломалось.

Ведро, таз.
Ведро, таз.
СС0

Дети поясняли, что неоднократно получали травмы, на теле образовались шрамы.

Удалось узнать, что у этой же женщины под опекой в 2016 году находилась маленькая девочка, которая также подвергалась домашнему насилию. Она смогла рассказать все родственнице.

Было разбирательство и уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), но из-за декриминализации статьи дело было прекращено.

Спустя время под опеку женщине дали еще двоих детей.

Сейчас все собранные материалы передали в следственный комитет. Опекунам грозит уголовное дело по ст. 117 УК РФ УК РФ «Истязание».

«Хочется отметить, что данный опекун фигурировал в прошлогодней ситуации, касающейся буллинга несовершеннолетних. Но, в итоге, сам оказался причастен к похожим, а может, и более страшным действиям в отношении детей», — сообщили в МО МВД России «Каменский».

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Каменского района.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость