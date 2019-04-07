Кот, которого спас из ледяной Катуни турист, умер в ветклинике

Напомним, 5 апреля работник турбазы «Тихий берег» посадил кота в мешок и выбросил его в Катунь. Сергей Завалихин, увидев это, тут же бросился в реку и вытащил животное. Позже стали известны подробности этой истории.

Как рассказал сам Завалихин «МК на Алтае», в столовую турбазы во время завтрака проник кот, который искал еду. В этот момент в столовой находились только двое отдыхающих — супружеская пара из Барнаула. Кот им не мешал, но один из сотрудников турбазы поручил другому убрать животное. Тот не просто вынес кота, но через некоторое время в мешке бросил его в Катунь на глазах у постояльцев.

Завалихин выбежал, разделся и поплыл за котом.

Сергей Завалихин,

житель Барнаула:

Доплыл, взял, выплыл на берег. Мешок развязал, непонятно было, как он там. Мы его занесли к себе в домик, у нас печка была натоплена, прибавили тепла еще. Смотрим, вроде дышит. Пока отогревался, вызвали участкового. Он составил протокол, взял объяснения с меня и работника. Кроме нас на базе никого не было.

Спасенного кота в тот же день ребята передали майминским волонтерам из организации «Котопес», те отнесли животное в ветеринарную клинику.

Парень вытащил из Катуни кота в мешке. vk.com/kotopes04

Позже турбаза на своей странице в соцсети официально извинилась за случившееся.

Из сообщения турбазы «Тихий берег»:

Рабочие были временно привлечены на ремонтные работы для подготовки базы к сезону. Домашних животных у нас всегда много, они к нам попадают по-разному. Наши гости, надеемся, это знают и подтвердят. Этот кот Кеша без глаза прибился более года назад, наши штатные сотрудники его выходили! Участковый из полиции побывал на базе, получил объяснения от всех сотрудников и привлечённых рабочих. Самого виновного на базе нет, после встречи с полицией он уехал.

Как сообщил «Новостям Горного Алтая» главный ветеринарный врач Майминского района Михаил Коновалов, утром 6 апреля кот умер от отека легких.

Когда кот поступил в клинику, врачи откачали его. Но на следующий день коту стало хуже, появилась сильная одышка. Врачи предположили отек легких, начали откачивать жидкость из легких, но спасти животное не смогли.

Как подчеркнул Михаил Коновалов, отек легких произошел не из-за пребывания в воде, а на фоне травмы. «Его пнули или сильно ударили», — сказал врач.

«Жидкости в легких было очень много, даже для собаки, не то, что для кошки. Спасти не удалось», — добавил он.