Красный прилив океана: ученые назвали причину экологического ЧП на Камчатке

Это природное явление представляет собой сложную комбинацию цветения микроводорослей и производства токсинов, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.
«Мы столкнулись с достаточно масштабным природным явлением, которое называется вредоносное цветение воды, или красный прилив океана», — сообщил ученый в ходе совещания с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.
По его словам, в воде на юго-восточной Камчатке, в том числе в районе Халактырского пляжа, с которого поступили самые первые сообщения об экологической катастрофе, наблюдается очень высокая концентрация растительных пигментов. К началу октября концентрация хлорофилла достигла рекордных значений у берегов Камчатки.
Это явление наложилось на смену доминирующих по биомассе микроводорослей, которые ответственны за выделение токсинов.
В пробах воды из района Халактырского пляжа обнаружили 12 видов микроводорослей. Некоторые из них достаточно ядовиты, отметил ученый.
Версии отложить
Ученые предложили отложить другие версии происшествия — в том числе связанные с сейсмической активностью, а также техногенные и радиационные. По мнению исследователей, они маловероятны, пишет polit.ru. Серьезных нарушений по загрязнениям экспертиза не выявила.
Уголовные дела
Версия вредоносного цветения водорослей высказывалась среди основных с самого начала, однако губернатор Камчатки Владимир Солодов называл ее «экзотической» и признавался, что «не очень в нее верил». Если гипотеза ученых подтвердится, у правоохранительных органов появится основание закрыть возбужденные уголовные дела.
СК России возбудил уголовное дело в связи с экологической катастрофой на Камчатке — по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов (247 УК РФ) и о загрязнении морской среды (252 УК РФ).
Что произошло
Не так давно серферы с Камчатки обратили внимание на изменение цвета и запаха воды в акватории Авачинского залива в Тихом океане и на массовую гибель морских животных.
Также они столкнулись с ожогами роговицы глаз и симптомами отравления.
Сотрудники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинском заливе погибли 95% донных организмов — фактически уничтожена вся кормовая база.