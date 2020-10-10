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Происшествия

Красный прилив океана: ученые назвали причину экологического ЧП на Камчатке

В Российской академии наук считают, что причиной экологической катастрофы в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке стал так называемый «красный прилив океана», пишет Znak.com.

Загрязненный участок океана на Камчатке.
Загрязненный участок океана на Камчатке.
https://www.instagram.com/yola_la/

Это природное явление представляет собой сложную комбинацию цветения микроводорослей и производства токсинов, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

«Мы столкнулись с достаточно масштабным природным явлением, которое называется вредоносное цветение воды, или красный прилив океана», — сообщил ученый в ходе совещания с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

По его словам, в воде на юго-восточной Камчатке, в том числе в районе Халактырского пляжа, с которого поступили самые первые сообщения об экологической катастрофе, наблюдается очень высокая концентрация растительных пигментов. К началу октября концентрация хлорофилла достигла рекордных значений у берегов Камчатки.

Это явление наложилось на смену доминирующих по биомассе микроводорослей, которые ответственны за выделение токсинов.

В пробах воды из района Халактырского пляжа обнаружили 12 видов микроводорослей. Некоторые из них достаточно ядовиты, отметил ученый.

Версии отложить

Ученые предложили отложить другие версии происшествия — в том числе связанные с сейсмической активностью, а также техногенные и радиационные. По мнению исследователей, они маловероятны, пишет polit.ru. Серьезных нарушений по загрязнениям экспертиза не выявила.

Уголовные дела

Версия вредоносного цветения водорослей высказывалась среди основных с самого начала, однако губернатор Камчатки Владимир Солодов называл ее «экзотической» и признавался, что «не очень в нее верил». Если гипотеза ученых подтвердится, у правоохранительных органов появится основание закрыть возбужденные уголовные дела.

СК России возбудил уголовное дело в связи с экологической катастрофой на Камчатке — по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов (247 УК РФ) и о загрязнении морской среды (252 УК РФ).

Что произошло

Не так давно серферы с Камчатки обратили внимание на изменение цвета и запаха воды в акватории Авачинского залива в Тихом океане и на массовую гибель морских животных.

Также они столкнулись с ожогами роговицы глаз и симптомами отравления.

Сотрудники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинском заливе погибли 95% донных организмов — фактически уничтожена вся кормовая база.

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