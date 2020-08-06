Красноярские таджики из-за женщины массово подрались и эмоционально постреляли в воздух

В Красноярске на видео попала драка с перестрелкой, которую устроили местные торговцы, сообщает « ТВК Красноярск ».

Инцидент произошел 5 августа возле рынка «Южный-2». В беспорядке приняли участие более десять человек — представители таджикской диаспоры.

На кадрах, попавших в сеть, вдоль проезжей части бегут люди, слышны крики, выстрелы и звук сирены.



Успокаивать дебоширов приехало около 10 полицейских машин. Всех задержали и отвезли в отделение полиции, где побеседовали и отпустили. Оказалось, что мужчины не поделили женщину.

«Конфликт произошел на бытовой почве, причиной послужила ревность», — рассказали в региональном МВД.

Как пишут местные СМИ, теперь на рынке проходит проверка. Кроме того, сотрудники миграционной службы выясняют, как там соблюдали паспортный режим.

Стрельба в Красноярске — не редкость. Накануне унылый сибиряк рано утром ходил между домами и грустно стрелял в воздух.