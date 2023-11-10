10 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Красноярский пенсионер зарезал супругу, с которой прожил всю жизнь

В Красноярске пенсионер зарезал супругу из-за ревности, сообщает Mash Siberia.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Мужчине не давала покоя мысль, что жена изменила ему много лет назад.

Соседка отмечает, что обычно пенсионер кричал и избивал жену. На прошедшей неделе он пытался задушить ее платком.

А пару дней назад весь дом услышал истошный крик. Жители начали ломиться к ним в квартиру. Оттуда вышел пенсионер и заявил, что пошел вызывать скорую. Полиция нашла уже мертвое тело с четырьмя ножевыми ранениями.

На данный момент 80-летнего Александра задержали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пенсионерка провалилась в шахту лифта и сломала позвоночник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость