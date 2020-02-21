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Происшествия

Красноярский политик сбил журналиста ГТРК, занимающегося темой коррупции

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту нанесения травм журналисту при осуществлении профессиональной деятельности, сообщает региональный СК.

Журналиста ГТРК сбили в Красноярске.
Журналиста ГТРК сбили в Красноярске.
кадр из видео.

Инцидент произошел 20 февраля 2020 года в Красноярске в районе дома 75а по улице Чернышевского.

«Житель Красноярска на автомобиле марки Mercedes при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, журналисту в больнице оказали всю необходимую медпомощь, в госпитализации он не нуждается.

В своем сюжете «Вести.Красноярск» рассказали, что за рулем был «красноярский политик». По другим данным, управлял машиной помощник авторитетного красноярского политика и бизнесмена, сообщает «Тайга.инфо».

«Сел в свой Mercedes, заметил нашу съемочную группу, которая оказалась у него на пути, и, несмотря на это, резко вдавил на педаль газа и переехал мою правую ногу», — рассказал сам журналист Павел Брыкин, лежащий на месте событий.

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