Красноярский политик сбил журналиста ГТРК, занимающегося темой коррупции

Инцидент произошел 20 февраля 2020 года в Красноярске в районе дома 75а по улице Чернышевского.

«Житель Красноярска на автомобиле марки Mercedes при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве.