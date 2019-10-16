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Происшествия

Красноярцы устроили народный сход из-за жестокого избиения спортсмена

Жители Красноярска, потрясённые информацией о смертельном избиении спортсмена двумя местными «мажорами», устроили народный сход. Возле здания прокуратуры собрались десятки человек, пишет REGNUM.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Смертельное избиение произошло в середине сентября. Двое мужчин после конфликта по телефону приехали к своему 31-летнему знакомому Дмитрию Сисигину. Они избили его сначала на лестничной площадке, затем в квартире, и сняли это на видео. Видео попало в сеть и вызвало общественный резонанс. Задержали красноярцев через месяц, после того, как пострадавший скончался в больнице.

Один из избивавших ранее был судим за мошенничество и грабёж, второй — за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, пользователи соцсетей указали на то, что один из подозреваемых — сын депутата и экс-судьи. Люди опасаются, что родственные связи помогут ему уйти от ответственности, однако в СК заверили, что они не повлияют на работу ведомства. 15 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело жителю в центральный аппарат ведомства для объективного расследования.

Кроме того, по данным СК РФ, будут проверены действия следователей регионального управления, не отреагировавших на сообщения в СМИ о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины.

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