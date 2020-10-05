Кремль прокомментировал суицид нижегородской журналистки Ирины Славиной

Инцидент с журналисткой Ириной Славиной считают в Кремле трагическим происшествием. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание: губернатор Никитин сказал, что обязательно разберется в произошедшем», — добавил Песков.

Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним Ирина Славина) с термическими ожогами обнаружили в центре Нижнего Новгорода днем 2 октября. Она была учредителем и главным редактором интернет-издания KozaPress, публикующего острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

Славина за час до произошедшего опубликовала в своем Facebook фразу «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до трагедии она написала в соцсети, что в ее квартиру ранним утром пришли силовики для проведения обыска. Следственный комитет заявил, что гибель Славиной не связана с обыском.