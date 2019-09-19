«Кремлевского шамана» отправят самолетом на родину

МВД по Республике Бурятия опубликовало пресс-релиз о задержании мужчины на федеральной трассе, где 19 сентября утром был остановлен якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву «изгонять Путина».

«19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 „Байкал“ сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

Источник в республиканском полицейском главке уточнил «Тайге.Инфо», что речь идет именно о Габышеве.

Ранее один из сопровождавших шамана сообщил, что задержание прошло на границе Бурятии и Иркутской области около трассы, по которой шаман шел в столицу, когда он остановился на ночевку лагерем, пишет znak.com.

«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и — прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой», — рассказал один из сторонников шамана Виктор Егоров, который находился вместе с ним в лагере.

В отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

Шаман Александр Габышев начал свой путь в Москву полгода назад. Дойти до столицы он планировал к 2021 году, чтобы там «изгнать Путина». Мужчина считает президента России порождением темных сил, с которыми под силу справиться только шаману.

На тележке шаман вез юрту, печку, одежду и провиант, пишет «Коммерсантъ». Ранее «шаман» уже делал такую попытку в прошлом году, но тогда называл себя паломником-пенсионером, который хочет рассказать президенту о жизни в стране.