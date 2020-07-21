Крестный отец Ефремова рассказал о своем видении смертельного ДТП с участием артиста

Смертельная авария, которую устроил Михаил Ефремов, стала большой трагедией как для семьи погибшего Сергея Захарова, так и для Заслуженного артиста РФ.

Несмотря на это, Ефремова нельзя считать преступником, заявил режиссер Василий Мищенко, крестный отец артиста.

Он рассказал, что и сам когда-то сел за руль пьяным и попал в аварию. Тогда он едва не погиб и после этого переосмыслил свою жизнь.

«И Мише Господь дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни. Но он не преступник: преступник следит за жертвой, готовится», — пояснил он корреспонденту «МК».

Мищенко отметил — актер с уважением относится к вере, а после того как «грешит», очень мучается.

Режиссер добавил, что знает совестливого и ранимого Ефремова. Это совсем не тот актер, которого отличают «защитная маска и бравада». Артист, по его словам, несмотря на то, что был много раз женат, никогда не бросал своих детей и бывших жен и всегда оказывал им финансовую помощь.

«Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нем как о человеке», — считает собеседник издания.

Режиссер добавил — сейчас он ждет суда и в случае, если Ефремова отправят в колонию, готов поехать туда, чтобы добиться свидания с крестником, пишет News.ru.

Что произошло

ДТП с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы — на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актер, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada.

57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими признали жену погибшего, двух его сыновей и брата.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.