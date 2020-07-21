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Происшествия

Крестный отец Ефремова рассказал о своем видении смертельного ДТП с участием артиста

Смертельная авария, которую устроил Михаил Ефремов, стала большой трагедией как для семьи погибшего Сергея Захарова, так и для Заслуженного артиста РФ.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Несмотря на это, Ефремова нельзя считать преступником, заявил режиссер Василий Мищенко, крестный отец артиста.

Он рассказал, что и сам когда-то сел за руль пьяным и попал в аварию. Тогда он едва не погиб и после этого переосмыслил свою жизнь.

«И Мише Господь дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни. Но он не преступник: преступник следит за жертвой, готовится», — пояснил он корреспонденту «МК».

Мищенко отметил — актер с уважением относится к вере, а после того как «грешит», очень мучается.

Режиссер добавил, что знает совестливого и ранимого Ефремова. Это совсем не тот актер, которого отличают «защитная маска и бравада». Артист, по его словам, несмотря на то, что был много раз женат, никогда не бросал своих детей и бывших жен и всегда оказывал им финансовую помощь.

«Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нем как о человеке», — считает собеседник издания.

Режиссер добавил — сейчас он ждет суда и в случае, если Ефремова отправят в колонию, готов поехать туда, чтобы добиться свидания с крестником, пишет News.ru.

Что произошло

ДТП с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы — на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актер, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada.

57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими признали жену погибшего, двух его сыновей и брата.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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