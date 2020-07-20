Криминал нашли в инциденте с упавшей на девочку горкой в Бийске

Девочка получила перелом височной кости слева, кровоизлияние в субархноидальное пространство, пневмоцефалию, что относится к тяжким телесным повреждениям.
Материал проверки прокуратура отправила следователям. Усматриваются признаки состава преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности), а также ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
«Прокуратурой города при установлении лица ответственного за содержание детской площадки, будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
Как ранее сообщалось, девочка хотела скатиться с горки, но она пошатнулась, поскольку не была закреплена. В итоге ребенок упал с высоты, а сверху на нее упала горка.