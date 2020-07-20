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Происшествия

Криминал нашли в инциденте с упавшей на девочку горкой в Бийске

Прокуратура Бийска начала проверку инцидента 8 июля, когда на 8-летнюю девочку упала металлическая горка. Ведомство усмотрело признаки состава преступления по двум статьям.

Девочка. Ребенок.
Девочка. Ребенок.
СС0

Девочка получила перелом височной кости слева, кровоизлияние в субархноидальное пространство, пневмоцефалию, что относится к тяжким телесным повреждениям.

Материал проверки прокуратура отправила следователям. Усматриваются признаки состава преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности), а также ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Прокуратурой города при установлении лица ответственного за содержание детской площадки, будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, девочка хотела скатиться с горки, но она пошатнулась, поскольку не была закреплена. В итоге ребенок упал с высоты, а сверху на нее упала горка.

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