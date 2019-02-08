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Происшествия

Криминалисты заявили, что со дна Ла-Манша поднято тело футболиста

Британские криминалисты подтвердили, что из затонувшего 21 января в Ла-Манше частного легкомоторного самолета извлечено тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщило в микроблоге полицейское управление графства Дорсет по итогам опознания тела, пишет ТАСС.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

«Тело, которое было доставлено 7 февраля в порт Портленда, было официально идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы», — сказано в сообщении.

Вместе с 28-летнем футболистом на борту самолета был пилот Дэвид Ибботсон. Его судьба остается неизвестной. «Семьи Салы и пилота Дэвида Ибботсона были проинформированы», — уточнили полицейские.

Легкомоторный PA 46 Malibu вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф и пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов.

Ранее сообщалось, что в сеть попали аудиосообщения 28-летнего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые он отправил в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел 21 января, пропал с радаров над Ла Маншем.

«Как вы, братья и сестры, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно», — говорилось в сообщении.

Самолет Piper PA-46 был найден на дне пролива Ла-Манш 3 февраля.

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