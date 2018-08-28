Криминальные авторитеты напали на военный эшелон в Забайкалье. Часовой застрелил «смотрящего»

Выяснилось, что напавшие на воинский эшелон, имели связи с криминальным миром, сообщает «Интерфакс».
«Погибший по прозвищу Жданчик 1989 г. р. являлся „смотрящим“ (координатор криминальных групп) в районе, он отмечал с друзьями свой день рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с солдатами, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь», — сказал собеседник агентства в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района, пишет bfm.ru.
В результате инцидента именинник погиб, еще один человек получил ранение.
Применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.