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Криминальные авторитеты напали на военный эшелон в Забайкалье. Часовой застрелил «смотрящего»

В ночь на 27 августа на железнодорожной станции Петровский Завод в Забайкалье группа неизвестных напала на воинский эшелон. Часовой застрелил одного из нападавших.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Выяснилось, что напавшие на воинский эшелон, имели связи с криминальным миром, сообщает «Интерфакс».

«Погибший по прозвищу Жданчик 1989 г. р. являлся „смотрящим“ (координатор криминальных групп) в районе, он отмечал с друзьями свой день рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с солдатами, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь», — сказал собеседник агентства в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района, пишет bfm.ru.

В результате инцидента именинник погиб, еще один человек получил ранение.

Применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.

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