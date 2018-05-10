ЧП в Новосибирске: учащийся колледжа стрелял в сокурсника

10 мая, прямо во время занятий в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина, подросток ранил сокурсника из охотничьего ружья, сообщает РИА Новости.
Оружие молодой человек принес из дома и собрал в коридоре колледжа.
После произошедшего 16-летний нападавший вышел в коридор учреждения, где совершил суицид.
Всего в результате ЧП пострадали три человека. Еще двое получили переломы — во время инцидента они выпрыгнули в окно.
Врачи прооперировали получившего огнестрельное ранение плеча студента, он находится в реанимации.
Ружье, по предварительным данным, принадлежало отцу нападавшего, пишет bfm.ru. Оба подростка ранее не были судимы, из благополучных семей и на профилактических учетах не состояли.
Причиной стрельбы по сокурснику мог стать личный конфликт, сообщают СМИ.
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