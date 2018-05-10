ЧП в Новосибирске: учащийся колледжа стрелял в сокурсника

Оружие молодой человек принес из дома и собрал в коридоре колледжа.

После произошедшего 16-летний нападавший вышел в коридор учреждения, где совершил суицид.

Всего в результате ЧП пострадали три человека. Еще двое получили переломы — во время инцидента они выпрыгнули в окно.

Врачи прооперировали получившего огнестрельное ранение плеча студента, он находится в реанимации.

Ружье, по предварительным данным, принадлежало отцу нападавшего, пишет bfm.ru. Оба подростка ранее не были судимы, из благополучных семей и на профилактических учетах не состояли.

Причиной стрельбы по сокурснику мог стать личный конфликт, сообщают СМИ.