ЧП в Новосибирске: учащийся колледжа стрелял в сокурсника

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10 мая, прямо во время занятий в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина, подросток ранил сокурсника из охотничьего ружья, сообщает РИА Новости.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие. Фото: СС0.

Оружие молодой человек принес из дома и собрал в коридоре колледжа.

После произошедшего 16-летний нападавший вышел в коридор учреждения, где совершил суицид.

Всего в результате ЧП пострадали три человека. Еще двое получили переломы — во время инцидента они выпрыгнули в окно.

Врачи прооперировали получившего огнестрельное ранение плеча студента, он находится в реанимации.

Ружье, по предварительным данным, принадлежало отцу нападавшего, пишет bfm.ru. Оба подростка ранее не были судимы, из благополучных семей и на профилактических учетах не состояли.

Причиной стрельбы по сокурснику мог стать личный конфликт, сообщают СМИ.

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