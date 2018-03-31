Посетитель ночного бара в Барнауле устроил стрельбу

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Происшествия

Около 3 часов ночи 31 марта недовольный клиент в баре Pivovar в Барнауле (пр. Ленина, 133) начал стрелять в бармена из газового пистолета. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Стул в баре.
Стул в баре. Фото: СС0.

Стрелявший был в красной куртке и темных очках. Примерно через полчаса его задержали. О других подробностях происшествия не сообщается.

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