Посетитель ночного бара в Барнауле устроил стрельбу

Около 3 часов ночи 31 марта недовольный клиент в баре Pivovar в Барнауле (пр. Ленина, 133) начал стрелять в бармена из газового пистолета. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Стрелявший был в красной куртке и темных очках. Примерно через полчаса его задержали. О других подробностях происшествия не сообщается.
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