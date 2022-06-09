Криминального авторитета Колю-Младенца осудили на 20 лет в Барнауле

В Барнауле 62-летнего Николая Кузьмина, известного как Коля-Младенец, приговорили к 20 годам особого режима, пишет « Коммерсант ». Расследование в отношении авторитетной фигуры в криминальных кругах Алтайского края началось еще в 2015 году.

Тогда правоохранительные органы обезвредили влиятельную преступную группу, обложившую данью Заринск, сообщили источники. Жертвами вымогательств стали продавцы суррогатного алкоголя, сироты и маргиналы. Ежемесячно каждый из них платил рэкетирам до 5 тыс. рублей.

Потерпевшими по делу были признаны около двух десятков человек.

Заринск. С. Голубовский , altairegion22.ru

Создателем и идейным вдохновителем ОПГ по версии следствия, являлся Николай Кузьмин, который отбывал срок в ИК № 3 строгого режима: в 2009 году ему дали девять лет за незаконный оборот наркотиков и сильнодействующих веществ.

Авторитет раздавал поручения по телефону или через мессенджеры прямо из тюрьмы.

В 2018 году он и его подручные предстали перед судом — никто из фигурантов вину не признал. Некоторые подсудимые, по информации издания, вели себя в суде вызывающе, матерились, за это их удаляли из зала. От выступления с последним словом Коля-Младенец отказался.

По ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) ему назначили 20 лет и 2 года ограничения свободы после выхода из заключения.

В результате по совокупности приговоров назначили 20 лет и один месяц колонии особого режима (смягчающим вину обстоятельством суд признал его состояние здоровья).

Другие фигуранты получили от 7 до 20 лет лишения свободы.

Также известно, что длительное время Коля-Младенец находился в конфронтации с влиятельным алтайским вором в законе Нурухманом Мамыровым (Мутай), в 2013 года тот скончался от цирроза печени в колонии. Его историю подробнее altapress.ru рассказывал ранее.