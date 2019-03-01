Крымский инвалид плюнул и плеснул зеленкой в депутата Госдумы

Инцидент произошел 27 февраля, когда Шеремет встречался с гражданами. Житель Джанкоя Игорь Нестеренко, диабетик и инвалид по зрению, пришел на прием без предварительной записи, сообщает РИА Новости со ссылкой на самого депутата.

По словам Шеремета, мужчина проявлял агрессию, нецензурно ругался, плюнул в депутата и ударил его тростью, а потом плеснул на Шеремета зеленкой.

По словам депутата, мужчину забрала полиция «на освидетельствование».

Между тем общественный деятель Крыма Александр Талипов в Facebook опубликовал версию событий со слов Нестеренко. По информации инвалида, на встрече с Шереметом он заявил, что политик не помог его жене, тоже инвалиду, получить российское гражданство и она умерла, не дождавшись паспорта и лечения, пишет «Росбалт». Он подтвердил, что плюнул Шеремету в лицо, однако, по его словам, в ответ депутат набросился на него с кулаками.