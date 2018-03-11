Ведушего "Первого канала" заплевали в Италии

Российский журналист прогуливался с женой по Вероне. Пара решила зайти в аптеку, где их заметил бывший украинский десантник Валерий Ананьев. Украинец поделился этой историей в Facebook.

Когда Шейнин вышел из аптеки, поджидавший его на улице десантник начал ругаться на россиянина и угрожать, провоцируя на конфликт. Шейнин не поддался на провокации, а вышедший из себя Ананьев плюнул россиянину в лицо.

Как сообщил сам нападавший, им овладели инстинкты. Однако полезть в драку самостоятельно в центре чужого города он так и не рискнул.

Сам Шейнин заявил, что "никакого нападения, конечно, не было". Но как считает журналист, говорить, будто бы Ананьева переполняли эмоции, нельзя.

Артем Шейнин,

телеведущий:

— Понятно было, чего парень добивался: на камеру все выглядело бы именно так, что это я первый полез в драку. После этого мы разошлись и он тут же побежал творить свой хайп. Он меня расчетливо, по плану провоцировал, провокация не удалась в том виде, как ему хотелось, но уж что есть то есть. Он же не десантник давно, а блогер. Этим все сказано. Парень занимается своей раскруткой, пиарится как умеет. Жалею его, сочувствую.

Кто такой Шейнин

Артем Шейнин — российский журналист и телеведущий. С августа 2016 года (с перерывом с января по апрель 2017 года) — ведущий ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале". С 2008 года также руководит программой "Познер", выходящей на том же телеканале. С 23 января по 20 июля 2017 года — ведущий ток-шоу "Первая студия" ("Первый канал").