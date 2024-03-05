5 марта
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Происшествия

Крымский мост перекрыт несколько часов. Остановлены девять поездов и автотранспорт

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту остановлено.

Крымский мост.
Крымский мост.
kremlin.ru

Проезда ожидают девять поездов.

Поезда начнут движение, как только это будет разрешено, говорится в сообщении оператора железнодорожных перевозок. "Гранд Сервис Экспресс", указывает "Интерфакс".

Граждан просят сохранять спокойствие.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Движение по мосту закрыли в 00:35 местного времени 5 марта.

По последним данным, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. В очереди со стороны Тамани находится 140 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств.

По каким причинам движение по мосту закрывали — не сообщается.

Накануне движение на мосту также перекрывали.

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