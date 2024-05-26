Критическую отметку превысил уровень воды в поселке Затон

На городском пляже вода уже скрыла волейбольные площадки.
Ранее стало известно, что в Затоне продолжает повышаться уровень воды. Частично подтоплены 22 участка, накануне их было 12.
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За сутки вода поднялась на 4 сантиметра, сообщает "Вести Алтай".
На городском пляже вода уже скрыла волейбольные площадки.
Ранее стало известно, что в Затоне продолжает повышаться уровень воды. Частично подтоплены 22 участка, накануне их было 12.
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