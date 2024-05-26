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Происшествия

Критическую отметку превысил уровень воды в поселке Затон

За сутки вода поднялась на 4 сантиметра, сообщает "Вести Алтай".

Подтопление в поселке Затон.
Подтопление в поселке Затон.
Скришот из видео

На городском пляже вода уже скрыла волейбольные площадки.

Ранее стало известно, что в Затоне продолжает повышаться уровень воды. Частично подтоплены 22 участка, накануне их было 12.

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