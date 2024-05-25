Оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю с беспилотной авиасистемой в превентивных целях продолжает работу в поселке Затон.
Уровень воды в реке Обь возле поселка составляет 553 см (опасная отметка – 560 см). Подтопленных жилых домов нет. Частично подтоплены 22 участка.
Напомним, что работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-3852-65-82-19.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продолжает повышаться уровень воды в реке Обь.
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