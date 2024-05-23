Ожидается, что уровень воды поднимется до отметок 545–590 см при опасной отметке 560 см.
По данным на 14:30 уровень воды в реке Обь рядом с микрорайоном Затон достиг отметки в 545 сантиметров.
Подтопления жилых домов не зафиксировано, однако частично оказались подтоплены 12 участков. Для защиты от паводка на низменные территории завезено 2000 куб.м. грунта. Ситуация находится под постоянным наблюдением: организован круглосуточный мониторинг уровня воды.
На случай эвакуации населения подготовлены три пункта временного размещения. Сотрудники провели обход домовладений, вручили жителям уведомления о необходимости заблаговременной эвакуации в случае ухудшения ситуации и осуществили оповещение через сообщения.
В микрорайоне Затон в качестве превентивных мер работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю с беспилотной авиационной системой, а также подразделение аварийно-спасательного формирования города Барнаула, оснащенное плавсредством.
Ранее сообщалось, что в алтайском селе провели осмотр земляной насыпи по одной из улиц.
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