В районе Барнаула с 23 по 26 мая уровень воды продолжит повышаться, сообщает региональный МЧС.

Ожидается, что уровень воды поднимется до отметок 545–590 см при опасной отметке 560 см.

По данным на 14:30 уровень воды в реке Обь рядом с микрорайоном Затон достиг отметки в 545 сантиметров.

Подтопления жилых домов не зафиксировано, однако частично оказались подтоплены 12 участков. Для защиты от паводка на низменные территории завезено 2000 куб.м. грунта. Ситуация находится под постоянным наблюдением: организован круглосуточный мониторинг уровня воды.

На случай эвакуации населения подготовлены три пункта временного размещения. Сотрудники провели обход домовладений, вручили жителям уведомления о необходимости заблаговременной эвакуации в случае ухудшения ситуации и осуществили оповещение через сообщения.

В микрорайоне Затон в качестве превентивных мер работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю с беспилотной авиационной системой, а также подразделение аварийно-спасательного формирования города Барнаула, оснащенное плавсредством.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе провели осмотр земляной насыпи по одной из улиц.

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