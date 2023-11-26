Кровавая драка произошла в барнаульской многоэтажке

Известно, что в подъезде подрались двое мужчин.
Сейчас их задержали. По факту произошедшего проводят проверку.
Ранее в Алтайском крае отцы устроили драку на парковке детского сада.
Накануне вечером в подъезде дома по ул. Балтийская, 95 очевидцы заметили кровь в лифте, на полу и стенах, сообщает "Инцидент Барнаул".
Известно, что в подъезде подрались двое мужчин.
Сейчас их задержали. По факту произошедшего проводят проверку.
Ранее в Алтайском крае отцы устроили драку на парковке детского сада.
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