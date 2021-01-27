Крупный пожар на автовокзале потушили в алтайском городе в -32

Когда на место приехали пожарные, уже полыхала крыша здания. 30 минут понадобилось спасателям, чтобы справиться с огнем и не допустить дальнейшего его распространения.
«Сложность борьбы с огнем осложняли темное время суток и низкая температура воздуха, в момент тушения было -32 градуса», — сообщил начальник 5-го пожарно-спасательного отряда майор внутренней службы Роман Лучкин.
Эффективно сработали представители администрации города, скорой помощи, работники горэлектросети, своевременно обесточившие здание от электроэнергии, сотрудники полиции, которые перекрыли движение по улице.
В результате случившегося никто не пострадал.
Причину произошедшего установят специалисты.
Ранее 26 января в райцентре Алтайское произошел пожар с трагическими последствиями. В одной из комнат сгоревшего дома обнаружили тела двух мужчин.