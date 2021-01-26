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Происшествия

В алтайском селе при пожаре погибли двое мужчин

26 января в райцентре Алтайское произошел пожар с трагическими последствиями. В одной из комнат сгоревшего дома обнаружили тела двух мужчин, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в райцентре Алтайское.
Пожар в райцентре Алтайское.
22.mchs.gov.ru

Открытым огнем полыхали веранда и крыша строения на большой площади. В течение 15 минут открытое горение удалось ликвидировать.

Общая площадь, пройденная огнем, составила более 70 квадратных метров.

Причину случившегося и обстоятельства гибели людей установят специалисты.

В МЧС добавили, что в Алтайском районе в 2021 году наблюдается рост количества бытовых пожаров. С 1 января в районе зарегистрировали уже 10 таких происшествий (в прошлом году — 6), погибли пять человек (за аналогичный период прошлого года случаев гибели не было).

«В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю принято решение направить в район специалистов для проведения анализа обстановки, оказания практической помощи в профилактической работе», — заявили в ведомстве.

Ранее в Камне-на-Оби в воскресенье утром, 24 января, произошел пожар в частном деревянном доме. Два человека погибли.

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