Крупный пожар произошел в российском торговом центре

Сначала загорелась кровля размером 10 тыс. квадратных метров.
Огонь перекинулся на верхний этаж, крыша частично обрушилась.
Сейчас пожар локализовали. О пострадавших не сообщают.
В Улан-Удэ загорелся торговый центр, площадь пожара — 22 тыс. квадратных метров, сообщает РИА Новости.
Сначала загорелась кровля размером 10 тыс. квадратных метров.
Огонь перекинулся на верхний этаж, крыша частично обрушилась.
Сейчас пожар локализовали. О пострадавших не сообщают.
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