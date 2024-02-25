Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Стало известно, что загорелся жилой дом.
На месте происшествия работают пожарные.
О подробностях не сообщают.
Ранее серьезный пожар произошел в барнаульской двухэтажке. Жильцов эвакуировали.
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Клубы дыма и несколько пожарных машин заметили в садоводстве Озерном, сообщает Barnaul 22.
Стало известно, что загорелся жилой дом.
На месте происшествия работают пожарные.
О подробностях не сообщают.
Ранее серьезный пожар произошел в барнаульской двухэтажке. Жильцов эвакуировали.
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